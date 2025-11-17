Judo: Zwei Goldmedaillen für JC Dynamo Oelsnitz

Pia Matthes und Maja Reinhold ließen ihren Gegnerinnen am Samstag beim Challenge-Cup in Kamenz keine Chance. Julius Heinze half derweil in Rodewisch aus.

Bein Challenge-Cup in Kamenz am Samstag mit über 230 Judoka haben sich Pia Matthes und Maja Reinhold vom JC Dynamo Oelsnitz mit jeweils zwei Siegen Goldmedaillen erkämpft. Jenny Cheyanne Sachs traf in ihrer Gewichtsklasse auf vier Gegnerinnen. Mit einem Erfolg konnte sie sich sogar die Bronzemedaille sichern. Zeitgleich wurde in Freital die...