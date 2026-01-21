MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die vogtländischen Judoka waren in Jena gut vertreten.
Die vogtländischen Judoka waren in Jena gut vertreten. Bild: Symbolbild: fotoinfot - stock.adobe.com
Die vogtländischen Judoka waren in Jena gut vertreten.
Die vogtländischen Judoka waren in Jena gut vertreten. Bild: Symbolbild: fotoinfot - stock.adobe.com
Auerbach
Judotalente aus dem Vogtland bewähren sich bei stark besetztem Turnier
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der internationale Sparkassenpokal in Jena lockt jedes Jahr hunderte Sportler an. Einmal mehr spielten dort Starter aus der Region eine gute Rolle.

Einen guten Eindruck haben die Judotalente aus dem Vogtland am vergangenen Wochenende beim internationalen Sparkassenpokal in Jena hinterlassen. Beim stark besetzten Turnier, das rund 900 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Deutschland sowie weiteren Nationen anlockte, kehrten gleich acht Teilnehmer des JV Ippon Rodewisch mit einer Medaille...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.01.2026
1 min.
Judo: Gleich zwölf Talente des JV Ippon Rodewisch gehören zum Landeskader
Zwölf Judoka des JV Ippon Rodewisch wurden in den Landeskader berufen.
Mit ihren Leistungen mischen die Judoka aus dem Vogtland in Sachsen immer wieder vorn mit. Das unterstreicht die Einstufung vom Landesverband.
Anika Zimny
11:45 Uhr
2 min.
Judoka aus Werdau und Crimmitschau spielen bei Bundessichtungsturnier eine sehr gute Rolle
Die Judoka aus Werdau und Crimmitschau waren in Jena erfolgreich.
Mit gleich mehreren Podestplätzen kehrten die Talente aus Westsachsen vom Wettkampf in Jena zurück. Wer sich dabei über eine Medaille freuen konnte.
Anett Reifert
20.01.2026
4 min.
Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.
Claudia Bodenschatz
20.01.2026
4 min.
Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten.
Die Abkürzung „FG“ kann in rechtsextremen Kreisen für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen der Verfassungsschutz in Brandenburg und Niedersachsen. Was heißt das für Freiberg?
Johanna Klix
16:48 Uhr
1 min.
EU-Parlament stoppt Arbeit zu Umsetzung von Zolldeal mit USA
Die US-Androhung von Extrazöllen im Zusammenhang mit Grönland ist Grund für den Stopp. (Archivbild)
Das Europäische Parlament hat die Arbeiten zur Umsetzung des im vergangenen Jahr vereinbarten Zollabkommens zwischen den USA und der EU formell auf Eis gelegt. "Mit der Androhung von Extrazöllen im...
16:48 Uhr
5 min.
Mutmaßliche Russland-Spionin in Berlin gefasst
Die Beschuldigte soll Kontakt in die russische Botschaft unterhalten haben.
Eine Agentin, zwei Ex-Bundeswehrangehörige und ein Kontakt in der russischen Botschaft? Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Spionage für Moskau - und lässt eine Verdächtige festnehmen.
Jacqueline Melcher, Anne-Beatrice Clasmann und Carsten Hoffmann, dpa
Mehr Artikel