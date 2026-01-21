Judotalente aus dem Vogtland bewähren sich bei stark besetztem Turnier

Der internationale Sparkassenpokal in Jena lockt jedes Jahr hunderte Sportler an. Einmal mehr spielten dort Starter aus der Region eine gute Rolle.

Einen guten Eindruck haben die Judotalente aus dem Vogtland am vergangenen Wochenende beim internationalen Sparkassenpokal in Jena hinterlassen. Beim stark besetzten Turnier, das rund 900 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Deutschland sowie weiteren Nationen anlockte, kehrten gleich acht Teilnehmer des JV Ippon Rodewisch mit einer Medaille...