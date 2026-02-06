Junge Fußballerinnen aus dem Vogtland erwarten illustre Konkurrenz

Plauen
Die D-Juniorinnen der SpG Neustadt/Jößnitz/Erlbach richten am Sonntag noch einen Wettbewerb mit zehn Mannschaften aus. Auch der Hallen-Landesmeister ist mit dabei.
Mit ihrem eigenen Turnier schließen die D-Junioren-Fußballerinnen der SpG Neustadt/Jößnitz/Erlbach am Sonntag die Hallensaison ab. Zwischen 10 und 15 Uhr wird in der Plauener Einheit-Arena an der Wieprechtstraße gegen illustre Konkurrenz gekickt. Dazu gehören Hallen-Landesmeister Chemnitzer FC, Hallescher FC, FC Carl Zeiss Jena und der 1....
