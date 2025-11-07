Junge Mylauer Eisschnellläuferin bricht Bahnrekorde von Ex-Olympia-Teilnehmerin in Chemnitz

Reichenbach
1999 hatte Denise Roth die Bestmarken in der Altersklasse 11 definiert. Wer ihr nun den Rang abgelaufen hat und wieso auch etwas Glück im Spiel war.
Bei sommerlichen Temperaturen um die 17 Grad begann am vergangenen Samstag die Saison des TSV Vorwärts Mylau auf der Chemnitzer Eisschnelllaufbahn. Und gleich zu Beginn sorgte Helene Brückner (AK 11) für einen Paukenschlag: Sie lief über 200 und 300 Meter jeweils einen neuen Altersklassenbahnrekord und holte sich souverän den Sieg in ihrer...
