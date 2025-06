Junge Pferdesportlerin aus dem Vogtland überzeugt weiter

Pita Schmid aus Neumark hat in Radolfzell den „Preis der besten Vielseitigkeit“ gewonnen. Auch der Bundesverband ist von den Leistungen der 18-Jährigen angetan.

Bereits seit mehr als 25 Jahren ermittelt der Nachwuchs der deutschen Vielseitigkeitsreiter im Frühjahr seine Besten. Austragungsort für den „Preis der besten Vielseitigkeit“ war in diesem Jahr erstmals Radolfzell am Bodensee. Mittendrin auch Pita Schmid aus Neumark, die auf Gut Weiherhof einmal mehr zu überzeugen wusste. Sachsen war in...