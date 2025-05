Plauen 29.05.2025

Kampfansage an den Tabellenführer: Der SC Syrau will in der Fußball-Sachsenklasse den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen

Mit dem Schwung des 8:1-Auswärtssieges gegen Rapid Chemnitz wollen die Vogtländer weiter für den Nichtabstieg punkten. Keine leichte Aufgabe gegen den Spitzenreiter aus Thalheim. Durchatmen beim SC Syrau - in der Vorwoche wurde der freie Fall aufgehalten und das Punktepolster auf die Abstiegsplätze konnte wieder etwas aufgepäppelt werden. Drei Spieltage vor Schluss beträgt der Abstand fünf Punkte. „Das Ziel wird sein, diesen Abstand am Samstag aufrecht zu erhalten", blickt Syraus Trainer Chris Begerock voraus.