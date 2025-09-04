Kann der Reichenbacher FC seinen Lauf auch im Pokal fortsetzen?

Weiterkommen und dann auf einen der richtig attraktiven Gegner hoffen. Das ist der Plan für das Team von Trainer Carlo Kästner. Gegen Tapfer Leipzig hat sich der RFC im Pokal schon einmal durchgesetzt. Damals waren die Vorzeichen aber andere.

Richtig gut in Schwung ist der Reichenbacher FC gekommen. Seiner Auftaktniederlage gegen Riesa ließ er gleich zwei Siege ohne Gegentor folgen. Obendrein wurde nach einer gefühlten Ewigkeit am vergangenen Sonntag endlich wieder einmal ein Heimsieg verbucht. Der Blick auf die Tabelle mit Rang 7 „fühlt sich erstmal sehr gut an", sagt Trainer...