Trainer Sven Köhler (links) und Kapitän Amer Kadric sind sich einig: Der VfB Auerbach zeigt nicht nur im Training vollen Einsatz. Auch, wenn das die Ergebnisse gerade nicht widerspiegeln. Bild: Joachim Thoß
Trainer Sven Köhler (links) und Kapitän Amer Kadric sind sich einig: Der VfB Auerbach zeigt nicht nur im Training vollen Einsatz. Auch, wenn das die Ergebnisse gerade nicht widerspiegeln. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Kapitän des VfB Auerbach stärkt seiner Mannschaft den Rücken und wehrt sich gegen Vorwürfe
Von Marcus Schädlich
Die vergangenen Spiele sind für den vogtländischen Fußball-Oberligisten nicht nach Plan gelaufen. Trotzdem hängt sich die Truppe von Sven Köhler im Training voll rein. Im Sachsenpokal will man am Freitag in Niesky Selbstvertrauen tanken.

Die vergangenen Wochen hatte sich der VfB Auerbach völlig anders vorgestellt: Statt unterer Durchschnitt in der Fußball-Oberliga sollte es zumindest das obere Drittel sein. Statt wütender Fan-Äußerungen gegenüber Trainer und Team – wie nach dem Glauchau-Spiel vergangenen Samstag – wäre den Auerbachern wohl die lange Zeit vertraute Ruhe...
