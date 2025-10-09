Kapitän des VfB Auerbach stärkt seiner Mannschaft den Rücken und wehrt sich gegen Vorwürfe

Auerbach
Die vergangenen Spiele sind für den vogtländischen Fußball-Oberligisten nicht nach Plan gelaufen. Trotzdem hängt sich die Truppe von Sven Köhler im Training voll rein. Im Sachsenpokal will man am Freitag in Niesky Selbstvertrauen tanken.
Die vergangenen Wochen hatte sich der VfB Auerbach völlig anders vorgestellt: Statt unterer Durchschnitt in der Fußball-Oberliga sollte es zumindest das obere Drittel sein. Statt wütender Fan-Äußerungen gegenüber Trainer und Team – wie nach dem Glauchau-Spiel vergangenen Samstag – wäre den Auerbachern wohl die lange Zeit vertraute Ruhe...
