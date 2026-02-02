Kegeln, 2. Bundesliga: Grün-Weiß Mehltheuer kommt mit einem blauen Auge davon

Plauen
Dank eines sehr guten Endspurts haben sich die Vogtländer am Wochenende den Heimsieg gesichert. Wie wichtig der war, zeigt ein Blick auf die Tabelle.
Die Zweitliga-Kegler der SG Grün-Weiß Mehltheuer sind am Samstag mit einem blauen Auge davongekommen. Beim 6:2-Heimsieg gegen Tabellennachbar Loburg fiel die Entscheidung erst im Schlusspaar. In diesem holten Alexander Kelz (614 Holz) und Florian Lamprecht (616) die Punkte drei und vier für die Gastgeber und machten dank ihrer Kegelergebnisse...
