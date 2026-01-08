Kegeln: Lengenfelder Stadtmeisterschaft erweist sich einmal mehr als Erfolg

Fast 140 Teilnehmer folgten der Einladung des VfB Lengenfeld zum Turnier. Bei den Aktiven dominierten die Gastgeber die Siegerliste.

Eine große Strahlkraft hat jetzt einmal mehr die Lengenfelder Stadtmeisterschaft im Kegeln entwickelt. Bei der 21. Auflage konnten sich die Verantwortlichen des VfB Lengenfeld über 136 Teilnehmer aus den vogtländischen Vereinen und der Umgebung freuen. Besonders erfreulich sei die Zahl der vielen jungen Starter gewesen, schreibt der Verein in...