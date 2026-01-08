MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Als Erfolg erwies sich einmal mehr die Stadtmeisterschaft im Kegeln in Lengenfeld.
Als Erfolg erwies sich einmal mehr die Stadtmeisterschaft im Kegeln in Lengenfeld. Bild: VfB Lengenfeld
Als Erfolg erwies sich einmal mehr die Stadtmeisterschaft im Kegeln in Lengenfeld.
Als Erfolg erwies sich einmal mehr die Stadtmeisterschaft im Kegeln in Lengenfeld. Bild: VfB Lengenfeld
Auerbach
Kegeln: Lengenfelder Stadtmeisterschaft erweist sich einmal mehr als Erfolg
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fast 140 Teilnehmer folgten der Einladung des VfB Lengenfeld zum Turnier. Bei den Aktiven dominierten die Gastgeber die Siegerliste.

Eine große Strahlkraft hat jetzt einmal mehr die Lengenfelder Stadtmeisterschaft im Kegeln entwickelt. Bei der 21. Auflage konnten sich die Verantwortlichen des VfB Lengenfeld über 136 Teilnehmer aus den vogtländischen Vereinen und der Umgebung freuen. Besonders erfreulich sei die Zahl der vielen jungen Starter gewesen, schreibt der Verein in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
16:30 Uhr
1 min.
Burgstädter Schulen reagieren auf Unwetterwarnung
Das Burgstädter Gymnasium schickt seine Schüler wegen Glatteisgefahr ins Homeoffice.
Schnee, Regen und Eis sollen laut Wetterprognosen für schwierige Straßenverhältnisse sorgen. Das hat auch Folgen für Schüler und Unterricht.
Uwe Rechtenbach
16:26 Uhr
4 min.
Bauernproteste an Autobahnen gegen EU-Handelsabkommen
Landwirte befürchten unverhältnismäßige Konkurrenz durch günstige Importe aus Südamerika.
Traktoren rollen an Autobahn-Auffahrten, Paris erlebt erneut Bauern-Blockaden: Warum der Streit um das Mercosur-Abkommen nicht abebbt.
07.01.2026
4 min.
Starker Strom: AC/DC-Gitarrist Angus Young ist nun im Erzgebirge zu haben
Eigentlich ist Roy Fankhänel Gitarrenbauer. Doch mit großer Leidenschaft entwirft er auch Holzkunstfiguren. In Seiffen gehen seine Entwürfe bereits in Serie.
Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst widmet dem Gitarristen der legendären Hardrocker AC/DC eine eigene Figur. Damit wird eine neue Serie fortgesetzt. Doch wer ist der kreative Kopf dahinter?
Joseph Wenzel
19:38 Uhr
3 min.
Fußball-Hallenpokal der Freien Presse: VFC Plauen nicht zu stoppen – aber auch ein Außenseiter kommt weiter
Der Eichigter Torwart Andy Künzel wirft sich hier in einen Schuss des VFC-Spielers Ilja Lemba.
Beim Vorrundenturnier der Gruppe C am Sonntagnachmittag in der Plauener Helbig-Halle war gegen die U-19-Vertretung aus der Regionalliga kein Kraut gewachsen. Neben dem VFC und dem FSV Treuen hat sich im letzten Match ein Team für die nächste Runde qualifiziert, das nicht jeder auf dem Zettel hatte.
Thomas Gräf
08:45 Uhr
4 min.
47. Neujahrsberglauf in Falkenstein liefert wieder Stoff für viele Geschichten
Beim Neujahrsberglauf in Falkenstein waren 235 Teilnehmer am Start.
235 Teilnehmer, darunter 24 Nordic-Walker, wurden zum Auftakt im neuen Sportjahr gezählt. Wie die Starter mit den winterlichen Voraussetzungen umgingen und warum es ein traditionelles Duell zweier Oldies nicht mehr gibt.
Ramona Schwabe
Mehr Artikel