Kegeln, Verbandsliga: SKV Auerbach verliert ein wenig den Anschluss

Auerbach
Während die direkte Konkurrenz an der Tabellenspitze punktete, verloren die Vogtländer ihr Auswärtsspiel. Jetzt steht das Team unter Zugzwang.
Die Kegler des SKV Auerbach drohen ein wenig den Anschluss zu verlieren an die Tabellenspitze der Verbandsliga. Während die Vogtländer vor wenigen Tagen ihr erstes Auswärtsspiel des Jahres beim Hohnstädter SV mit 2:6 verloren, punktete die direkte Konkurrenz im Vorderfeld durchweg, sodass die Auerbacher vorerst auf Tabellenplatz 4 abrutschten....
