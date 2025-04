Kegelnachwuchs aus Mehltheuer sorgt für Paukenschlag

Bei der Landesmeisterschaft der Altersklasse U 14 haben die grün-weißen Jungs sensationell den Titel gewonnen. Dabei stellten die Vogtländer beim Turnier in Glauchau das jüngste Team.

Beim Turnier um den Landesmeistertitel der jüngsten Keglerinnen und Kegler (bis 14 Jahre) in Glauchau haben sich die Jungs der SG Grün-Weiß Mehltheuer sensationell die Goldmedaille erkämpft. Damit wartet nun die Teilnahme an der Deutschen Jugendmeisterschaft zu Pfingsten in München auf die jungen Vogtländer.