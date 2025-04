Kegler aus Mehltheuer sind zurück in der 2. Bundesliga

Die Grün-Weißen haben es geschafft. Sie setzten sich am Samstag und Sonntag in der Aufstiegsrunde durch und feierten anschließend den Aufstieg. Nach fünf Jahren sind sie damit wieder in Deutschlands zweithöchster Spielklasse angekommen.

„Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert." Dieser Ausspruch ist vom Chef des A-Teams aus der bekannten Fernsehserie bekannt. Ganz ähnlich hat es am Sonntagabend Lutz Möckel, der Teamkapitän der Kegler aus Mehltheuer, formuliert, als die grün-weiße Delegation in Elsterwerda (Brandenburg) den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga bejubeln...