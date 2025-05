Kein Aufstiegsverzicht in der Fußball-Vogtlandklasse: Wird es trotzdem noch einmal eng für den SSV Bad Brambach?

Der zwischendurch enteilte Tabellenführer aus dem oberen Vogtland verliert bereits sein drittes Rückrundenspiel und sieht auf einmal drei Verfolger im Rückspiegel. Heinsdorf schickt den TSV Trieb Richtung Kreisliga.

Fühlte sich der Meisterschaftskampf in der Fußball-Vogtlandklasse kurz nach der Winterpause schon so gut wie entschieden an, büßt der Tabellenführer SSV Bad Brambach immer wieder Punkte ein, während die Verfolger fleißig gewinnen. So auch am Wochenende, an dem der SSV Bad Brambach zu Hause mit 2:3 dem FSV Bau Weischlitz unterlag. Der...