Keine Ausreden: Heimspiel des HC Einheit Plauen in der Handball-Regionalliga geht in die Hose

HCE-Coach Mario Schuldes analysiert die Niederlage seines Teams gegen die HG 85 Köthen. Fehlende Aggressivität und zahlreiche Fehler kosteten den Sieg. Nach dem 27:33 rutscht die Mannschaft auf Platz 12.

Nach der 27:33-Niederlage am Samstag in der Einheit Arena gegen die HG 85 Köthen rutsche Handball Regionalligist HC Einheit Plauen auf den 12. Tabellenplatz ab. Das Spiel vor 180 Besuchern war geprägt von einer schwachen Leistung der Plauener, sowohl im Angriff als auch in der Abwehr. Zudem gab es jede Menge Unterbrechungen. Das...