Wieder hat der SV Merkur Oelsnitz in der Fußball-Sachsenklasse hoch gegen Oberlungwitz verloren. Zuletzt hieß es 1:7, diesmal 0:5. Bild: Johannes Schmidt/Archiv
Wieder hat der SV Merkur Oelsnitz in der Fußball-Sachsenklasse hoch gegen Oberlungwitz verloren. Zuletzt hieß es 1:7, diesmal 0:5. Bild: Johannes Schmidt/Archiv
Oberes Vogtland
Klares Ding in der Fußball-Sachsenklasse: Merkur Oelsnitz chancenlos in Oberlungwitz
Von Steffen Windisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Obervogtländer erleben beim OSV ein bitteres Déjà-vu. Trotz Chancen bleibt der Torerfolg aus. Am Ende heißt es 0:5 (0:4).

Der SV Merkur Oelsnitz ist am 6. Spieltag in der Fußball-Sachsenklasse beim Tabellenzweiten Oberlungwitzer SV mit 0:5 wieder einmal chancenlos gewesen und hatte sein Déjà-vu-Erlebnis. Rückblick: Auch Mitte Juni, am letzten Spieltag der vergangenen Saison, lag man in Oberlungwitz zur Halbzeit mit 0:4 aussichtslos zurück. Damals kassierte...
