Klingenthal bereit für das „geilste Handball-Turnier der Welt“

16 Teams, 4500 Euro Preisgeld, zwei Tage Handball non stop auf dem Rasen: Der HV 90-Cup in der Vogtland-Arena erfreut sich weiterhin größter Beliebtheit.

Es ist angerichtet: Die Handballer des HV 90 Klingenthal laden am kommenden Wochenende wieder zum HV 90-Cup in die Klingenthaler Vogtland-Arena. Am Samstag und Sonntag (jeweils ab 9 Uhr) kämpfen je acht Frauen- und acht Herrenmannschaften um den Sieg. Alle Einnahmen des Wochenendes sowie die insgesamt 4500 Siegprämien kommen übrigens dem...