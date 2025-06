Klingenthal lädt zum Finale der K3-Berglaufchallenge

Mit dem Ste(e)p-Up-Treppenlauf in der Vogtland Arena findet die diesjährige K3-Serie ihren Abschluss. 755 Stufen sind es bis ins Ziel an der Aussichtskapsel.

In der Vogtland Arena in Klingenthal findet am Samstag die diesjährige K3-Berglaufchallenge ihren Abschluss. Um 17 Uhr wird der Ste(e)p-Up-Treppenlauf gestartet. Kinder des Jahrgangs 2012 und jünger starten am Schanzentisch, Jugendliche und Erwachsene an der Treppe im Auslauf. Ziel ist die Aussichtskapsel. Noch bis Donnerstag, 12 Uhr, können...