Klingenthal wird am Wochenende zum Mekka des sächsischen Boxsports

Der VSV Eintracht richtet die Sachsenmeisterschaften im Nachwuchsbereich aus. Samstag und Sonntag fliegen in der Halle des Sportcampus in rund 60 Kämpfen die Fäuste.

„Da haben wir uns ja ganz schön was drübergezogen“, lacht Klingenthals Box-Ikone Thomas Funke. Damit spielt das Urgestein und der Chef-Organisator des VSV Eintracht auf das kommende Wochenende an. Denn da wird die Sporthalle am dortigen Amtsberg zum Mekka für Freunde des Boxsports. Dort richtet der kleine obervogtländische Verein die...