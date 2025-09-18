Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die erfolgreiche Klingenthaler Delegation: Von links: Trainer Lutz Wollner, Cody Engelke, Bruno Tischer und Keath Engelke. Bild: Thomas Funke
Die erfolgreiche Klingenthaler Delegation: Von links: Trainer Lutz Wollner, Cody Engelke, Bruno Tischer und Keath Engelke. Bild: Thomas Funke
Oberes Vogtland
Klingenthaler Eintracht-Boxer mit drei grandiosen Siegen in Leipzig
Von Thomas Funke
Beim 27. Löwenpokal in Leipzig boten Bruno Tischer sowie Cody und Keath Engelke Klasse-Leistungen. Ihre drei Gegner aus Weimar waren chancenlos.

Besser hätte es für die Boxer des VSV Eintracht Klingenthal beim 27. Löwenpokal in Leipzig nicht laufen können: Cody Engelke, Keath Engelke und Bruno Tischer waren perfekt von Trainer Lutz Wollner auf ihre Gegner eingestellt. Der 12-jährige Cody Engelke ließ seinen Gegner Ron Köhler (BC Weimar) keine Chance. Aus einer geschlossenen Deckung...
Mehr Artikel