Klingenthaler Handballer mit neuem Vorstand

Der bisherige Vereinsvorsitzende Rainer Lemoine reicht den Staffelstab weiter. Auch drei weitere bisherige Vorstandsmitglieder sind nicht mehr dabei. Das neue Gremium will die erfolgreiche Arbeit der Vorgänger fortführen.

Die Handballer des HV 90 Klingenthal gehen mit einem neu gewählten Vereinsvorstand ins neue Jahr. Bereits im Vorfeld der Jahreshauptversammlung war klar, dass der bisherige Vorstand nicht vollständig erneut kandidieren würde. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Rainer Lemoine hatte schon frühzeitig erklärt, dass er sein Amt nach Jahren...