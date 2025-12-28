MENÜ
Der neue Vorstand des HV 90 Klingenthal: (von links) Sven Grohmann, Amy Brunner, Manuela Hammer, Steve Lemoine und Tony Hennig.
Der neue Vorstand des HV 90 Klingenthal: (von links) Sven Grohmann, Amy Brunner, Manuela Hammer, Steve Lemoine und Tony Hennig. Bild: HV 90 Klingenthal
Der neue Vorstand des HV 90 Klingenthal: (von links) Sven Grohmann, Amy Brunner, Manuela Hammer, Steve Lemoine und Tony Hennig.
Der neue Vorstand des HV 90 Klingenthal: (von links) Sven Grohmann, Amy Brunner, Manuela Hammer, Steve Lemoine und Tony Hennig. Bild: HV 90 Klingenthal
Oberes Vogtland
Klingenthaler Handballer mit neuem Vorstand
Von Steffen Bandt
Der bisherige Vereinsvorsitzende Rainer Lemoine reicht den Staffelstab weiter. Auch drei weitere bisherige Vorstandsmitglieder sind nicht mehr dabei. Das neue Gremium will die erfolgreiche Arbeit der Vorgänger fortführen.

Die Handballer des HV 90 Klingenthal gehen mit einem neu gewählten Vereinsvorstand ins neue Jahr. Bereits im Vorfeld der Jahreshauptversammlung war klar, dass der bisherige Vorstand nicht vollständig erneut kandidieren würde. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Rainer Lemoine hatte schon frühzeitig erklärt, dass er sein Amt nach Jahren...
