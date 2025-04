Klingenthaler K3: Bergkönigin und Bergkönig werden gesucht

Mit dem traditionellen Aschberglauf fällt am 4. Mai der Startschuss für den längst etablierten Wettbewerb. Um in der Gesamtwertung am Ende ganz oben zu stehen, ist neben Ausdauer auch Vielseitigkeit gefragt.

Mit dem Ende der Wintersaison richtet der VSC Klingenthal bereits den Blick auf die sportlichen Höhepunkte des Sommers. In diesem Jahr richtet der Verein zum dritten Mal die Wettkampfserie Klingenthaler 3 aus. Diese setzt sich wie gewohnt aus dem Aschberglauf, dem Arena Trail und dem Ste(e)p-Up-Treppenlauf zusammen. In der Gesamtwertung der...