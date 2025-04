Klingenthaler Mann für alle Fälle feiert „goldenen“ Geburtstag

Tennisspieler Karsten Meinel ist 60 Jahre alt geworden. Obendrauf gab es eine Ehrung durch den sächsischen Landessportbund.

Zumindest diese zwei Ereignisse widerfahren einem Menschen nur einmal im Leben: Der 60. Geburtstag und die Auszeichnung mit der Ehrennadel des Landessportbundes in Gold – und das dann auch noch fast zeitgleich. So geschehen bei Karsten Meinel. Vor knapp zwei Wochen konnte er seinen Ehrentag feiern und am Samstag wurde ihm in großem Kreis von...