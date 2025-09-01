Klingenthaler Team-Sieg beim Sommer-Grand-Prix in Frankreich

Jenny Nowak und Nathalie Armbruster gewannen in Chaux-Neuve den Teamsprint. Und auch beim Deutschlandpokal gab es zahlreiche Podestplätze.

Die Athleten des VSC und des Bundesstützpunktes Klingenthal präsentierten sich am Wochenende in starker Form. Beim FIS-Sommer-Grand-Prix der Nordischen Kombinierer konnte ein Team-Sieg gefeiert werden: