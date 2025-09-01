Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nick Seidel (Mitte) mit dem gelben Leibchen des Führenden im Deutschlandpokal.
Nick Seidel (Mitte) mit dem gelben Leibchen des Führenden im Deutschlandpokal. Bild: VSC Klingenthal
Nick Seidel (Mitte) mit dem gelben Leibchen des Führenden im Deutschlandpokal.
Nick Seidel (Mitte) mit dem gelben Leibchen des Führenden im Deutschlandpokal. Bild: VSC Klingenthal
Oberes Vogtland
Klingenthaler Team-Sieg beim Sommer-Grand-Prix in Frankreich
Von Florian Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jenny Nowak und Nathalie Armbruster gewannen in Chaux-Neuve den Teamsprint. Und auch beim Deutschlandpokal gab es zahlreiche Podestplätze.

Die Athleten des VSC und des Bundesstützpunktes Klingenthal präsentierten sich am Wochenende in starker Form. Beim FIS-Sommer-Grand-Prix der Nordischen Kombinierer konnte ein Team-Sieg gefeiert werden:
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.08.2025
4 min.
Sommer-Grand-Prix startet in Oberstdorf: Vogtland-Power in der Damen-Kombination – ein starkes Team wächst zusammen
Jenny Nowak (links) und Ronja Loh freuen sich schon jetzt auf „einen coolen Weltcupwinter“ auch ohne Olympia.
Die Frauen bleiben in der Nordischen Kombination bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand außen vor. Zwei Klingenthalerinnen bringt das nicht vom Weg ab.
Thomas Prenzel
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
08:00 Uhr
2 min.
Arbeitsuchendmeldung möglichst zügig erledigen
Die rechtzeitige Arbeitsuchendmeldung sichert den Anspruch auf Arbeitslosengeld.
Ihnen wurde gekündigt oder Ihr befristeter Vertrag ist ausgelaufen? Denken Sie daran, sich möglichst bald arbeitsuchend zu melden. Wer zu spät ist, dem kann Geld durch die Lappen gehen.
31.08.2025
2 min.
Sommer-Grand-Prix in der Kombination: Nathalie Armbruster nach 1,0-Abitur auch sportlich top
Strahlefrau: Nathalie Armbruster.
Jenny Nowak aus Klingenthal und Tristan Sommerfeldt (Oberwiesenthal) in Frankreich unter den Top 10.
Thomas Prenzel
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
Mehr Artikel