Knappe Niederlagen nerven VFC Plauen: „Aber wir geben nicht auf“

Für den Tabellenletzten der Fußball-Regionalliga Nordost hängen die Trauben auch am Samstag beim BFC Dynamo wieder hoch. Doch der Trainer weiß, wie es mit einem Schritt nach vorn klappen könnte.

Am Ende heißt es gefühlt immer nur 1:2 wie in der Vorwoche gegen Chemie Leipzig. Doch findet sich der VFC Plauen mit dieser Rolle ab? Und nach anderthalb Jahren Auf- und Abstiegskampf stellt sich eine weitere Frage: Wie müde sind die Plauener Amateure? Antworten wollen die Vogtländer am Samstag geben, wenn sie als Tabellenletzter der...