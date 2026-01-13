Kombinierer Tristan Sommerfeldt ist nach Continental-Cup in Klingenthal zurück im Weltcup

Zwar stand der Oberwiesenthaler zum Abschluss des Wochenendes erstmals in dieser Saison nicht auf dem Podest, konnte sich aber dennoch freuen. Nun wartet ein „Heimspiel“ auf den Erzgebirger.

Den Kompaktsprint über 7,5 Kilometer am Freitagabend in Mühlleithen gewonnen, am Samstag im Gundersen nach 10 Kilometern noch auf den 2. Platz gelaufen und sich zum Abschluss im gleichen Wettbewerb noch auf Rang 16 verbessert: Tristan Sommerfeldt kehrt nach dem Continental-Cup selbstbewusst in den Weltcup zurück. „Es war eigentlich sehr gut....