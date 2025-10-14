Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Horst Echtner in der heimischen „Folterkammer“. Nach 50 Jahren Wettkampf ist jetzt Feierabend.
Horst Echtner in der heimischen „Folterkammer“. Nach 50 Jahren Wettkampf ist jetzt Feierabend. Bild: privat/Karin Echtner
Oberes Vogtland
Kraftsport: Lebende Legende aus Klingenthal hört auf – nach 50 Jahren!
Von Thomas Gräf
Horst Echtner ist der wohl erfolgreichste Sportler der Region: 22 Medaillen holte er bei Welt- und Europameisterschaften, wurde zehnmal Deutscher Meister und stellte 29 nationale Rekorde auf. Nun hört der 73-Jährige nach einem halben Jahrhundert Sport mit den Wettkämpfen auf.

„Eigentlich wollte ich meine Laufbahn schon im Frühjahr beenden, nach der Deutschen Meisterschaft im Kraftdreikampf in Erfurt“, verrät die vogtländische Kraftsport-Legende Horst Echtner. „Dann hätte sich für mich der Kreis geschlossen, denn meinen allerersten Wettkampf habe ich 1975 auch in Erfurt bestritten. Doch diesmal hat es dort...
