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Zwei Medaillen holten die Stöckigter bei der Deutschen Meisterschaft.
Zwei Medaillen holten die Stöckigter bei der Deutschen Meisterschaft. Symbolbild: MiguelAngel - stock.adobe.com
Zwei Medaillen holten die Stöckigter bei der Deutschen Meisterschaft.
Zwei Medaillen holten die Stöckigter bei der Deutschen Meisterschaft. Symbolbild: MiguelAngel - stock.adobe.com
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Kraftsportler aus Stöckigt holen zwei Deutsche Vizemeistertitel
Redakteur
Von Anika Zimny
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Während Steffen Seidel zum dritten Mal bei den nationalen Titelkämpfen auf dem Podest stand, war der Wettkampf für Myron Franze Neuland.

Mit zwei Vizemeistertiteln sind die beiden Starter der Kraftsportfreunde Stöckigt von der Deutschen Meisterschaft im Kraftdreikampf zurückgekehrt. Für Steffen Seidel verlief der Wettkampf in Lauchhammer ein Stück weit auch deshalb entspannt, weil er mit den Abläufen vertraut war. Schon zweimal stand er bei den nationalen Titelkämpfen als...
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