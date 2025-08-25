Kreisfußball: BC Erlbach, FC Werda und FSV Ellefeld haben noch eine weiße Weste

In Vogtlandliga und Vogtlandklasse haben jeweils drei Teams nach zwei Spieltagen noch keinen Punkt eingebüßt. Aber jeweils insgesamt sieben Mannschaften warten auch noch auf den ersten Zähler.

Nach dem zweiten Spieltag in der Fußball-Vogtlandliga zeichnet sich bereits eine leichte Struktur ab. Drei Teams haben sich mit zwei Siegen in der Spitze festgesetzt, vier Mannschaften warten noch auf den ersten Zähler. Tabellenführer ohne Gegentor ist der BC Erlbach, der Fortuna Plauen mit 4:0 deutlich die Grenzen aufzeigte. Frank Scharschmidt... Nach dem zweiten Spieltag in der Fußball-Vogtlandliga zeichnet sich bereits eine leichte Struktur ab. Drei Teams haben sich mit zwei Siegen in der Spitze festgesetzt, vier Mannschaften warten noch auf den ersten Zähler. Tabellenführer ohne Gegentor ist der BC Erlbach, der Fortuna Plauen mit 4:0 deutlich die Grenzen aufzeigte. Frank Scharschmidt...