Regionale Nachrichten und News
Bild: Symbolbild/Sergey Nivens - stock.adobe.com
Bild: Symbolbild/Sergey Nivens - stock.adobe.com
Plauen
Kreisfußball: Dreifaches Derby-Fieber im Vogtland
Von Olaf Meinhardt
Das bevorstehende Punktspiel-Wochenende bietet wieder spannende Duelle. Neben echten Überraschungsteams, die ihre Serie fortsetzen wollen, müssen andere dringend ihren freien Fall stoppen.

Derbyzeit in der Fußball-Vogtlandliga: Gleich drei Nachbarschaftsduelle stehen auf dem Programm. Den kürzesten Anfahrtsweg haben die Plauener Fortunen vor sich – zum Sportplatz an der Hegelstraße, Heimstätte von Concordia. Das Derby steht im Zeichen des Abstiegskampfs. In der Vorwoche tauschten beide die Tabellenränge. Fortuna ist...
Mehr Artikel