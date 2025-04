Kreissportbund Vogtland veröffentlicht neue Rekordzahlen: Fußball bleibt beliebteste Sportart

Erstmals treiben im Vogtland über 39.000 Menschen in den Vereinen Sport - so viele wie noch nie. Auch im Kinder- und Jugendsport erfreut man sich an steigenden Zahlen.

Die jährliche Bestandserhebung des Kreissportbund Vogtland hat Rekordzahlen hervorgebracht. Erstmals überschritt die Mitgliederzahl in den vogtländischen Vereinen die Grenze von 39.000 Personen. In 341 Vereinen engagieren sich also so viele Menschen wie noch nie. Sei es als Sportler, Trainer, Ehrenamtler oder Vorsitzender, die Sportgemeinde im...