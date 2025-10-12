Kristina Hendel wird Zweite beim München Marathon: „Das Publikum hat mich gepusht“

Die 29-jährige Reichenbacherin musste am Sonntag nur Nina Voelckel aus Kassel ziehen lassen. Ihr Ehemann Sebastian gewann den Halbmarathon. Beide sprachen von „Wahnsinnsstimmung“ an der Strecke.

Das erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen um den Sieg der Frauen beim München Marathon ist ausgeblieben. Nina Voelckel (Laufteam Kassel) gewann in 2:31:33 h und verwies die fürs Marathon Team Berlin laufende Kristina Hendel aus Reichenbach (2:36:40 h) nach 42,195 Kilometern auf Platz 2. Die 29-jährige Vogtländerin blieb deutlich über der angestrebten...