Sebastian und Kristina Hendel standen im Ziel des München Marathons gemeinsam Rede und Antwort.
Sebastian und Kristina Hendel standen im Ziel des München Marathons gemeinsam Rede und Antwort. Bild: Bildschirmfoto: Monty Gräßler
Reichenbach
Kristina Hendel wird Zweite beim München Marathon: „Das Publikum hat mich gepusht“
Von Monty Gräßler
Die 29-jährige Reichenbacherin musste am Sonntag nur Nina Voelckel aus Kassel ziehen lassen. Ihr Ehemann Sebastian gewann den Halbmarathon. Beide sprachen von „Wahnsinnsstimmung“ an der Strecke.

Das erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen um den Sieg der Frauen beim München Marathon ist ausgeblieben. Nina Voelckel (Laufteam Kassel) gewann in 2:31:33 h und verwies die fürs Marathon Team Berlin laufende Kristina Hendel aus Reichenbach (2:36:40 h) nach 42,195 Kilometern auf Platz 2. Die 29-jährige Vogtländerin blieb deutlich über der angestrebten...
