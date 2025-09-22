Kuriosum in der Fußball-Landesklasse der Frauen: Alle vier Vogtland-Teams sind am 4. Spieltag fast gleichauf

Auerbach
Rodewisch gewann am Wochenende im Derby gegen die SpG Pfaffengrün/Zobes/Greiz 3:0. Kantersiege feierten Oelsnitz und Jößnitz. Eine Spielerin traf dabei sechsmal.
Die Formkurve der Rodewischer Landesklasse-Fußballerinnen zeigt definitiv in die richtige Richtung. Nach der Auftaktniederlage gegen die SG Jößnitz (1:3) Ende August ließ die Mannschaft von Peter Schmalfuß nun drei Siege hintereinander folgen. Am Sonntag brachte sie der SpG Pfaffengrün/Zobes/Greiz auswärts mit ihrem 3:0 (2:0)-Derbysieg die...
