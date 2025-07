Kurz vor dem Saisonstart: Auerbacher Oberliga-Fußballer gewinnen Testspiel gegen Neustadt/Orla

Trotz frühem Rückstand triumphierten die Vogtländer gegen den Thüringenligisten am Ende mit 4:1 (3:1). Nun wartet ein spielfreies Wochenende auf das Team.

Die Oberliga-Fußballer des VfB Auerbach haben am Mittwochabend ihr Testspiel gegen den Thüringenligisten SV BW 90 Neustadt/Orla in der Arena zur Vogtlandweide mit 4:1 (3:1) gewonnen. Felix Künzel brachte die Gäste nach nur zwei Minuten in Führung, als er einen geraden Pass aus 30 Metern über den zu weit herausgeeilten VfB-Keeper Schlosser...