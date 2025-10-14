Läufer-Duo aus dem Vogtland schwärmt noch immer vom 51. Berlin-Marathon: „Das war Gänsehaut pur“

Für Michelle Kölbel und Patrick Rink ist beim Start in der Hauptstadt ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Welche Hürden beide vor und während des Wettkampfes überqueren mussten.

Einmal einen Wettkampf mit den besten Läufern der Welt bestreiten – diese Ehre wird nicht allen Sportbegeisterten zuteil. Für die beiden Vogtländer Michelle Kölbel und ihren Trainingspartner Patrick Rink ging dieser Traum in Erfüllung: Über das Losverfahren wurden sie als Team beim Berlin-Marathon 2025 zugelassen und standen auf einmal auf... Einmal einen Wettkampf mit den besten Läufern der Welt bestreiten – diese Ehre wird nicht allen Sportbegeisterten zuteil. Für die beiden Vogtländer Michelle Kölbel und ihren Trainingspartner Patrick Rink ging dieser Traum in Erfüllung: Über das Losverfahren wurden sie als Team beim Berlin-Marathon 2025 zugelassen und standen auf einmal auf...