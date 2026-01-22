Landesjugendspiele gehen über die Bühne: Sachsens Wintersporttalente wetteifern im Vogtland um die schnellsten Zeiten und weitesten Sprünge

Oberes Vogtland
In vier Sportarten sind Mühlleithen und Erlbach am Wochenende Gastgeber für die Wettwerbe der Nachwuchssportler. Warum auch der Waldpark Grünheide dabei eine Rolle spielt.
Wenige Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Italien könnte man am Wochenende im Vogtland die kommenden Hoffnungsträger des deutschen Wintersports zu sehen. Zumindest mit Blick auf Olympia 2038 oder 2042. Denn einst gehörten auch Kombinierer Eric Frenzel, Skispringerin Selina Freitag und Langläuferin Katharina Hennig Dotzler zu den...
