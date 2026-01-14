Landesklasseteams aus Jößnitz und Rodewisch dominieren den Hallencup der vogtländischen Fußballerinnen

Acht Mannschaften kämpften am Wochenende um den Titel, am Ende wurde es im Finale eine spannende Angelegenheit. Damit revanchierten sich die Jößnitzerinnen auch für eine Niederlage unter freiem Himmel.

Der Vogtland-Hallencup der Fußballerinnen, er endete am Sonntag ein Stück weit mit dem erwarteten Finale. Mit der SG Jößnitz und dem 1. FC Rodewisch standen sich im Endspiel zwei der vier Vertreter aus der Landesklasse gegenüber, die bereits in der Vorrunde aufeinandergetroffen waren. Nachdem sich beide Teams da 1:1-Unentschieden getrennt... Der Vogtland-Hallencup der Fußballerinnen, er endete am Sonntag ein Stück weit mit dem erwarteten Finale. Mit der SG Jößnitz und dem 1. FC Rodewisch standen sich im Endspiel zwei der vier Vertreter aus der Landesklasse gegenüber, die bereits in der Vorrunde aufeinandergetroffen waren. Nachdem sich beide Teams da 1:1-Unentschieden getrennt...