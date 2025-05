Landesmeisterschaft der Revolverschützen: Die Titel bleiben im Vogtland

Die 1. Bürgerliche Schützengilde zu Oelsnitz dominierte bei den Titelkämpfen in Reichenbach die Einzel- und Teamwettbewerbe.

In Reichenbach ist am Samstag die Landesmeisterschaft der Schützen in der Disziplin Revolver .38 Spezial ausgetragen worden. 32 Sportschützen aus dem gesamten Freistaat hatten sich qualifiziert, die dabei in nur einer Wertungsklasse antraten. Auf eine Entfernung von 25 Metern waren jeweils 20 Schuss Präzision und 20 Schuss Schnellfeuer...