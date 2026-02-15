MENÜ
Immer wieder steht dem VFC Plauen ein Reichenbacher Bein im Weg, hier gegen Erik Träger (Nr. 6).
Immer wieder steht dem VFC Plauen ein Reichenbacher Bein im Weg, hier gegen Erik Träger (Nr. 6). Bild: Ilong Göll
Plauen
Lange Gesichter beim VFC Plauen nach zwei weiteren Testpartien
Von Ilong Göll
Statt Oberligafußball in Glauchau hatten die Vogtländer zum Dreierturnier auf dem Kustrasen des Vogtlandstadions geladen. Gegen Sachsenligist Reichenbach und Oberligist Rudolstadt blieben die Gastgeber ohne Sieg.

Nach der Absage des Oberligaduells beim VfB Empor Glauchau hatte der VFC Plauen kurzfristig zum Blitzturnier auf dem Kunstrasen des Plauener Vogtlandstadions geladen. Zu Gast waren Liga-Kontrahent Einheit Rudolstadt und Sachsenligist Reichenbacher FC. Am Ende mussten sich die Plauener mit dem letzten Platz zufrieden geben, denn sowohl gegen...
