Leichtathletik-Regionalmeisterschaft endet für junge Vogtländerin auf Platz 3

Unter 33 Teilnehmerinnen konnte sich Hanna Schmiedl vom LAV Reichenbach in Chemnitz im Mehrkampf auf Platz 3 kämpfen.

Hannah Schmiedl vom LAV Reichenbach gewann bei den Regionalmeisterschaften im Mehrkampf in der Chemnitzer Leichtathletikhalle Bronze. Die in der W 12 startende Athletin schaffte im Fünfkampf 2.085 Punkte und sicherte sich hinter den beiden Chemnitzerinnen Joline Enge und Anna Carlowitz das Podest. Bereits nach dem Kugelstoßen (6,93 m), dem...