Hanna Schmiedl vom LAV Reichenbach schnappt sich bei der Regionalmeisterschaft im Leichtathletik in Chemnitz Bronze im Mehrkampf.
Hanna Schmiedl vom LAV Reichenbach schnappt sich bei der Regionalmeisterschaft im Leichtathletik in Chemnitz Bronze im Mehrkampf.
Reichenbach
Leichtathletik-Regionalmeisterschaft endet für junge Vogtländerin auf Platz 3
Von Uwe Schröter
Unter 33 Teilnehmerinnen konnte sich Hanna Schmiedl vom LAV Reichenbach in Chemnitz im Mehrkampf auf Platz 3 kämpfen.

Hannah Schmiedl vom LAV Reichenbach gewann bei den Regionalmeisterschaften im Mehrkampf in der Chemnitzer Leichtathletikhalle Bronze. Die in der W 12 startende Athletin schaffte im Fünfkampf 2.085 Punkte und sicherte sich hinter den beiden Chemnitzerinnen Joline Enge und Anna Carlowitz das Podest. Bereits nach dem Kugelstoßen (6,93 m), dem...
