Leichtathletik-Regionalmeisterschaft endet für junge Vogtländerin auf Platz 3

Reichenbach
Unter 33 Teilnehmerinnen konnte sich Hanna Schmiedl vom LAV Reichenbach in Chemnitz im Mehrkampf auf Platz 3 kämpfen.
Hannah Schmiedl vom LAV Reichenbach gewann bei den Regionalmeisterschaften im Mehrkampf in der Chemnitzer Leichtathletikhalle Bronze. Die in der W 12 startende Athletin schaffte im Fünfkampf 2.085 Punkte und sicherte sich hinter den beiden Chemnitzerinnen Joline Enge und Anna Carlowitz das Podest. Bereits nach dem Kugelstoßen (6,93 m), dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.