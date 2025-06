Letzter Spieltag der Fußball-Vogtlandklasse verspricht Dramatik

Ein Quartett macht sich vor dem Saisonfinale am Samstag noch Hoffnungen auf den Sprung ins vogtländische Oberhaus. Die besten Aussichten haben Bad Brambach und Ellefeld.

Mehr Dramatik geht fast nicht. Erst am letzten Spieltag (Samstag, 15 Uhr) wird die Meisterfrage in der Vogtlandklasse geklärt. Darüber hinaus entscheidet sich, wer als Zweiter ebenfalls den Weg in das VFV-Oberhaus antreten darf. Selbst der am Ende Drittplatzierte kann auf ein Ticket nach oben hoffen. Voraussetzung: Es bleibt in der Sachsenklasse...