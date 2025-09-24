Lokführer aus Auerbach startet Lauf-Rekordversuch im Vogtland

Auerbach
Der Vogelsgrüner Benjamin Lösch hat am Wochenende den Drei-Talsperren-Marathon in Eibenstock gewonnen. Dabei hatte er über 16 Minuten Vorsprung auf den Zweiten. Woher kommt die gute Form?
Benjamin Lösch aus Vogelsgrün liebt Marathonläufe. Deswegen meisterte der 33-Jährige 2024 gleich vier davon – wobei einer virtuell über eine App stattfand und er die 42,2 Kilometer allein daheim auf seinem Laufband absolvierte.
