Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Benjamin Lösch ist nicht zum ersten Mal beim Drei-Talsperren-Marathon gestartet. Eine Premiere war allerdings sein Sieg über die volle Distanz.
Benjamin Lösch ist nicht zum ersten Mal beim Drei-Talsperren-Marathon gestartet. Eine Premiere war allerdings sein Sieg über die volle Distanz. Bild: Joachim Thoß
Benjamin Lösch ist nicht zum ersten Mal beim Drei-Talsperren-Marathon gestartet. Eine Premiere war allerdings sein Sieg über die volle Distanz.
Benjamin Lösch ist nicht zum ersten Mal beim Drei-Talsperren-Marathon gestartet. Eine Premiere war allerdings sein Sieg über die volle Distanz. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Lokführer aus Auerbach startet Lauf-Rekordversuch im Vogtland
Von Laura-Louis Freimann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Vogelsgrüner Benjamin Lösch hat am Wochenende den Drei-Talsperren-Marathon in Eibenstock gewonnen. Dabei hatte er über 16 Minuten Vorsprung auf den Zweiten. Woher kommt die gute Form?

Benjamin Lösch aus Vogelsgrün liebt Marathonläufe. Deswegen meisterte der 33-Jährige 2024 gleich vier davon – wobei einer virtuell über eine App stattfand und er die 42,2 Kilometer allein daheim auf seinem Laufband absolvierte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
10:40 Uhr
4 min.
Jubiläumsmarathon im Erzgebirge mit Hitze, Höhenmeter und einem ganz neuen Höhepunkt
Punkt 10.10 Uhr startete der Jubiläumstag auf dem Sportplatz in Eibenstock mit dem ersten Lauf: Die Jüngsten zeigten, was sie auf 1,2 Kilometer draufhaben.
Wenn der Drei-Talsperren-Marathon ruft, kommen sie von überall her. Eibenstock wird zum Treffpunkt für ein Wiedersehen unter Freunden: Läufer, Radelnde und diesmal auch die Kleinsten mittendrin.
Lara Lässig
12.09.2025
2 min.
Dauerbrenner im Erzgebirge: Sachsens härtester Marathon feiert 30. Geburtstag
Um die 1000 Teilnehmer zählt der Drei-Talsperren-Marathon in Eibenstock immer. Zum Jubiläum deutet sich ein Rekord an.
Am 20. September geht der Drei-Talsperren-Marathon in Eibenstock über die Bühne. Die Anmeldezahlen für die Jubiläumsausgabe fallen schon jetzt deutlich höher aus als üblich. Signale für einen Rekord?
Anna Neef
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel