Lokführer aus Auerbach startet Lauf-Rekordversuch im Vogtland

Der Vogelsgrüner Benjamin Lösch hat am Wochenende den Drei-Talsperren-Marathon in Eibenstock gewonnen. Dabei hatte er über 16 Minuten Vorsprung auf den Zweiten. Woher kommt die gute Form?

Benjamin Lösch aus Vogelsgrün liebt Marathonläufe. Deswegen meisterte der 33-Jährige 2024 gleich vier davon – wobei einer virtuell über eine App stattfand und er die 42,2 Kilometer allein daheim auf seinem Laufband absolvierte.