Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Als Vater-Sohn-Team haben Markus (hinten) und Chris Pätz aus Treuen den Halbstundenlauf mit 8.820 Metern gewonnen.
Als Vater-Sohn-Team haben Markus (hinten) und Chris Pätz aus Treuen den Halbstundenlauf mit 8.820 Metern gewonnen. Bild: Ralf Wendland
Als Vater-Sohn-Team haben Markus (hinten) und Chris Pätz aus Treuen den Halbstundenlauf mit 8.820 Metern gewonnen.
Als Vater-Sohn-Team haben Markus (hinten) und Chris Pätz aus Treuen den Halbstundenlauf mit 8.820 Metern gewonnen. Bild: Ralf Wendland
Auerbach
Machen es Pausen anstrengender? Das erzählen die Eltern-Kind-Duos vom Treuener Stundenpaarlauf
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Wettkampf des TLV konnte man erstmalig zu zweit mitmachen. 29 Teams waren dabei. Die Sieger legten 8.820 Meter in 30 Minuten zurück.

Die Leichtathleten des Treuener LV sind wie eine große Familie: Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind gemeinsam aktiv und feiern Erfolge. Beim Stundenpaarlauf hat es in diesem Jahr erstmalig einen Familienpaarlauf gegeben – und der ist angekommen. 29 Teams waren dabei. Als Vater-Sohn-Team angetreten sind Markus und Chris Pätz aus Treuen für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
12:29 Uhr
3 min.
18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand
Viele Straßen in der Hauptstadt Denpasar wurden überschwemmt.
Regenmassen verwandeln Balis Straßen in Flüsse, Autos treiben davon. Es gibt Tote und Vermisste - auch auf einer anderen beliebten Insel.
22.06.2025
3 min.
Marathon-Paar Sebastian und Kristina Hendel aus Reichenbach starten mit Sohn beim Stundenlauf in Falkenstein
Sebastian Hendel (rechts) mit Frau Kristina und Sohn Jonathan beim Falkensteiner Stundenlauf.
Die beiden Profi-Langstreckenläufer nutzten die Veranstaltung als Trainingseinheit. Dabei reicht die Verbindung zu diesem Event bis in die Kindheit.
Ralf Wendland
12:34 Uhr
3 min.
Heizöl-Lieferung: Mit diesen Tricks wird's günstiger
Damit die nächste Heizöllieferung kostengünstiger wird, helfen ein paar Tipps.
Wer beim Heizölkauf sparen will, sollte nicht den erstbesten Anbieter beauftragen. Eine entscheidende Rolle spielt das richtige Timing - und dabei geht es nicht um die Jahreszeit.
18.08.2025
4 min.
Fußball-Vogtlandliga: Aufsteiger Ellefeld verpasst dem Geheimfavoriten Treuen den ersten Dämpfer
Kein Durchkommen für Treuen: Ellefelds Torschütze Albert Löser (Mitte) schlägt hier den Ball vor dem Treuener Luca Jung weg, rechts daneben der ebenfalls erfolgreiche Markus Möckel.
Am ersten Spieltag der höchsten Liga des Fußballkreises sind alle drei Neulinge als Sieger vom Platz gegangen. In Treuen wurde ein verdienstvoller Akteur nach neun Jahren im Verein verabschiedet. 291 Fans waren dabei.
Thomas Gräf
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
Mehr Artikel