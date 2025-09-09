Machen es Pausen anstrengender? Das erzählen die Eltern-Kind-Duos vom Treuener Stundenpaarlauf

Beim Wettkampf des TLV konnte man erstmalig zu zweit mitmachen. 29 Teams waren dabei. Die Sieger legten 8.820 Meter in 30 Minuten zurück.

Die Leichtathleten des Treuener LV sind wie eine große Familie: Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind gemeinsam aktiv und feiern Erfolge. Beim Stundenpaarlauf hat es in diesem Jahr erstmalig einen Familienpaarlauf gegeben – und der ist angekommen. 29 Teams waren dabei. Als Vater-Sohn-Team angetreten sind Markus und Chris Pätz aus Treuen für...