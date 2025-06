Mädchenpower im Vogtland: Erfolgreiche Fußball-Saison mit Überraschungen und neuen Talenten

Das VFV-Mädchenprojekt wächst mit Erfolg und erweckt überregionale Aufmerksamkeit. Nun sollen die ersten jungen Spielerinnen in Frauenteams wechseln.

Nach einer langen Saison verabschiedeten sich die drei Mädchenteams der SpG Neustadt/Jößnitz/Erlbach am Dienstag mit einer gemeinsamen Abschlussfeier in die wohlverdiente Sommerpause. Der Vogtländische Fußball-Verband (VFV) hatte in dieser Spielzeit drei Mannschaften in unterschiedlichen Wettbewerben an den Start geschickt – und damit eine...