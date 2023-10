Mädchenteam hofft auf vierten Sieg

Fußball: Erstes Turnier für D-Juniorinnen

Die vogtländischen B-Junioren-Fußballerinnen der SpG Neustadt/Jößnitz/Erlbach empfangen am Samstag, 11 Uhr, in Neustadt die zweite Mannschaft des 1. FFC Fortuna Dresden. Mit drei Siegen als Neuling in die Landesligasaison gestartet, gab es zuletzt für das vogtländische Team zwei Niederlagen gegen die beiden Teams des...