Mannschaftsvorstellung beim VfB Auerbach ohne große Überraschungen: „Jeder kann sich wie ein Stammspieler fühlen“

Kontinuität statt Transferflut: Der Fußball-Oberligist setzt auf bewährte Spieler für die neue Saison. Während eine Position allerdings schon am Samstag im Testspiel gegen Wismut Gera festgemacht werden soll, bleiben die anderen offen.

Der Countdown für die neue Saison in der Fußball-Oberliga ist beim VfB Auerbach beinahe bei null: Noch eine Woche ist es, bis die Vogtländer mit dem Heimspiel gegen den VfL Halle 96 in die Serie starten. Mit dieser Partie und dem anschließenden Auswärtsspiel in Halberstadt erwartet das Team von Trainer Sven Köhler auch gleich ein Auftakt mit...