Neuzugang Tim Krasnickij landete zum Auftakt gegen Nürnberg einen Schultersieg für die WKG Markneukirchen/Gelenau.
Neuzugang Tim Krasnickij landete zum Auftakt gegen Nürnberg einen Schultersieg für die WKG Markneukirchen/Gelenau.
Oberes Vogtland
Markneukirchener Ringer-Chef: „Die Derbys gegen Aue sind immer etwas Besonderes“
Von Jörg Richter
Nach dem Heimsieg zum Saisonauftakt gegen den SV Johannis Nürnberg reist die WKG Markneukirchen/Gelenau am Samstag zum ersten Zweitliga-Sachsenduell der neuen Meisterschaftsrunde ins Erzgebirge.

Die Duelle zwischen Markneukirchen und Aue gibt es schon sehr lange. Noch im Ligensystem der ehemaligen DDR traten beide Teams jährlich gegeneinander an. Die damalige BSG Wismut Aue war ein Schwergewicht und sammelte fleißig Meistertitel, Markneukirchen entschied sich 1980 für den Aufstieg in die höchste Leistungsklasse DDR-Oberliga, wo 1985...
