Matchball im Stadtbad: Wasserballer des SVV Plauen vor dem entscheidenden Heimspiel

Noch ein Sieg fehlt den Vogtländern, um den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga vorzeitig festzumachen. Von zwei Chancen gegen die SG Stadtwerke München will das Team gleich die erste nutzen.

Das wohl wichtigste Spiel der Saison beginnt für die Bundesliga-Wasserballer des SVV Plauen am Samstag zur gewohnten Zeit um 19 Uhr. Dann wird die Partie gegen die SG Stadtwerke München angepfiffen. Nach dem 12:10-Erfolg im Hinspiel in München stehen die Chancen nicht schlecht, dass die Plauener vorzeitig den Deckel in Sachen Klassenerhalt...