Mehltheurer Kegelnachwuchs setzt der Saison die Krone auf

Nach dem Wiederaufstieg der Männer in die 2. Liga gibt es bei der SG Grün-Weiß erneut Grund zum Feiern. Die U 14 des Vereins hatte sich für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert und ist dort Neunter geworden.

Keine Frage: Die jetzt abgelaufene Saison der Kegler wird in die Geschichte der SG Grün-Weiß Mehltheuer eingehen. Die erste Männermannschaft hat nach fünf Jahren die Rückkehr in die 2. Bundesliga geschafft. Und am vergangenen Wochenende hatte der Nachwuchs der Altersklasse U 14 seinen großen Auftritt. Zum ersten Mal spielte ein Team der...