Meister der Fußball-Kreisliga Staffel 2: Der SC Syrau II krönt sich mit hart erkämpftem Auswärtssieg

17 Siege, 3 Unentschieden und 3 Niederlagen - die zweite Mannschaft des SC Syrau hat in der Kreisliga Staffel 2 mit einem 3:1-Sieg in Wernitzgrün die Meisterschaft und den Aufstieg in die Vogtlandklasse perfekt gemacht. So stark die Bilanz klingt, so hartnäckig hielten sich über fast die komplette Saison die beiden Verfolger von Ranch und Post...